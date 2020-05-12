Тегеран, , 09:06 — REGNUM 9 мая назначенный премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими подтвердил на встрече с послом Ирана в этой стране, что Багдад заинтересован в укреплении и создании прочных связей с Исламской Республикой Иран во всех областях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Отметив, что его страна никогда не будет «ни перевалочным пунктом, ни штаб-квартирой терроризма, ни местом осуществления нападения на другую страну», новый премьер подчеркнул заинтересованность Ирака в налаживании связей с Ираном и всеми соседними государствами таким образом, чтобы были обеспечены интересы государств и поддерживались стабильность и безопасность во всем ближневосточном регионе.

Посол Ирана Ирадж Масджеди, в свою очередь, поздравил Аль-Кадими с получением вотума доверия парламента и пожелал успехов новому кабинету министров. Он также призвал власти двух стран к активизации двусторонних отношений и укреплению взаимного сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес Ирана и Ирака.