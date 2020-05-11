Киев, , 19:18 — REGNUM

Запад хочет быть уверенным, что наша страна никогда больше не встанет на пути его планов мирового доминирования, именно этот посыл транслирует Павел Климкин, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 11 мая, комментируя высказывания экс-министра иностранных дел Украины.

Как сообщалось ранее, Климкин заявил, что Россия «не имеет права« отмечать День Победы над нацизмом, поскольку «подход Европы и Украины« ко Второй мировой войне основан на принципе «никогда снова», а Россия «использует этот день, чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны».

«Кто такой Павел Климкин, чтобы рассуждать, имеет Россия право отмечать День Победы над гитлеровской Германией и её союзниками или не имеет? Никто. Тем не менее его слова значимы для понимания менталитета той части прозападной элиты постсоветского пространства, которую он представляет, а также установок, которые подобным персонажам дают их западные хозяева.

Очень характерно употреблённое бывшим министром иностранных дел Украины словосочетание «никогда снова». На Западе, говорит он, не хотели бы, чтобы мировая война когда-либо вновь повторилась. Но разве главный хозяин нынешней Украины — США не развязывает одну за одной военные авантюры с целью обеспечения своего доминирования в мире? Развязывает. И Киев эти авантюры неизменно поддерживает.

Значит, дело не в том, чтобы никогда больше вопросы международной политики не решались военной силой. Дело в другом: в том, что Запад хотел бы быть уверенным, что никогда больше наша страна не встанет на пути его планов мирового доминирования. И Климкин этот посыл транслирует, хотя и впустую.