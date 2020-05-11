Дамаск, , 22:04 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад призвал функционеров Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не политизировать ситуацию вокруг пандемии коронавируса, а заниматься реальными действиями по оказанию гуманитарной помощи в борьбе с распространением инфекции. Об этом 11 мая сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA.

Отмечается, что сирийский дипломат сделал это заявление во время передачи аккредитационных документов новым официальным представителем ВОЗ в Сирии Акмиджаль Мухтумовой. При этом Миклад решительно осудил действия США, направленные против международной организации, а также против Сирии, которые выражены в действии односторонних санкций, введенных Соединенными Штатами их союзниками в отношении страны.

«Эти меры аморальны, бесчеловечны и противоречат устоям ООН. И мы требуем их снятия с Сирии и других нуждающихся стран в целях противодействия коронавирусу», — заявил Микдад.

Мухтумова, в свою очередь, выразила готовность взаимодействовать с правительством республики в борьбе с пандемией и поддержать их меры по противостоянию коронавирусу.

Напомним, по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Сирии зарегистрировано 47 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались трое человек.

Читайте также: Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 3,9 миллиона — ВОЗ