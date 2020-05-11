Душанбе, , 19:01 — REGNUM Ряд назначений в структурах министерства внутренних дел Таджикистана сегодня, 11 мая, произвёл президент Эмомали Рахмон, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, замглавы МВД Таджикистана стал Нозим Иброхимзода вместо Икрома Умарзода, который был назначен на должность начальника главного информационно-аналитического центра.

Кресло начальника Управления МВД в Горно-Бадахшанской автономной области занял Рустам Мирзомуродзода.

Также по согласованию с президентом на должность начальника отдела министерства внутренних дел страны в районе Абдурахмона Джоми Хатлонской области был назначен Боймахмадзода Музаффар Курбон.