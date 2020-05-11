* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 18:46 — REGNUM Процесс освобождения содержащихся в заключении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) властями Афганистана приостановлен, передаёт 11 мая 1TV.

Возобновление будет тогда, когда исламисты освободят из плена две сотни афганских военных.

Соответствующее заявление сделали в афганском национальном совете безопасности. Причина в том, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) со своей стороны задерживает освобождение пленённых ими афганских военных.

Кабул освободил в рамках договорённостей с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) порядка тысячи членов этой группировки. А вот радикальная группировка освободила пока лишь 105 афганских военных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кабул освобождает талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в соответствии с договорённостями, которые были заключены между исламистами и США в конце февраля.

Американцы пообещали радикалам вывести войска из страны, а также — что Кабул выпустит талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на свободу: речь идёт о пяти тысячах человек. Исламисты также пообещали освободить тысячу афганских военных из плена.

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