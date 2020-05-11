Москва, , 18:22 — REGNUM В Госдуме намерены уточнить в Минтруде размер пособия на ребенка, которое президент РФ поручил удвоить, передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания дал поручение «в два раза повысить минимальное пособие по уходу за ребенком до 6751 рубля». Вместе с тем с 1 января 2020 года минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком составляет 4852 рубля.

«Меня тоже это резануло, я решил потом проверить. Я поинтересуюсь в Минтруде, потому что прозвучало удвоение. Но если удваивать, то надо 10 тыс. грубо говоря», — заявил член комитета Госдумы по труду и соцполитике Олег Шеин («Справедливая Россия»).