Вашингтон, , 17:56 — REGNUM

Корень американского подхода к истории — это отсутствие совести, его основа — массовое бескультурье, а движущая сила — конъюнктурный интерес, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 11 мая, комментируя заявление посольства России в США.

Как сообщалось ранее, работники посольства призвали сотрудников Белого дома посмотреть американский документальный фильм 1943 года «Битва за Россию». 8 мая в социальных сетях представители Белого дома заявили о том, что «75 лет назад Америка и Англия победили нацизм».

«Отношение к истории как таковой и к вопросу об исторической памяти своего народа — это оселок, на котором проверяется и подтверждается различие нашей и романо-германской цивилизаций. Впрочем, это различие доказывается и проще: в английском языке отсутствует слово «совесть».

Итак, корень американского подхода к истории — это отсутствие совести, его основа — массовое бескультурье, движущая сила — конъюнктурный интерес. Отсутствие исторических знаний у подавляющего большинства населения США даёт правящему слою возможность легко искажать незыблемые исторические факты в своих сиюминутных целях. Конъюнктурная увлечённость достижением этой сиюминутной цели, помноженная на отсутствие совести, снимает все ограничения.

Когда американцы в 1943 году снимали документальный фильм «Битва за Россию», или «The Battle of Russia», они делали это не потому, что так велела совесть, а потому что так требовали задача укрепления веры населения США в правильности союза с СССР в войне с нацистской Германией. Параллельно рассказ о героизме советского народа призван был снизить страхи перед большими потерями в результате решающего столкновения с Третьим рейхом.

Наше посольство поступило правильно: американцев надо тыкать носом в вонючую гниль их сегодняшней позиции по истории Второй мировой войны. Будучи наследниками победителей, просто не можем этого не делать, это наш долг. В то же время, с точки зрения будущего такой подход бесперспективен: совести у американцев никогда не прибавится, а бескультурье будет только нарастать.