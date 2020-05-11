Вашингтон,
11 мая 2020, 17:56 — REGNUM
Корень американского подхода к истории — это отсутствие совести, его основа — массовое бескультурье, а
движущая сила — конъюнктурный интерес, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 11 мая, комментируя заявление посольства России в США.
Как сообщалось ранее, работники посольства
призвали сотрудников Белого дома посмотреть американский документальный фильм
1943 года
«Битва за Россию». 8 мая
в социальных сетях представители Белого дома заявили о том, что «75 лет назад Америка и Англия победили нацизм».
«Отношение к истории как таковой и к вопросу об исторической памяти своего народа — это оселок, на котором проверяется и подтверждается различие нашей и романо-германской цивилизаций. Впрочем, это различие доказывается и проще: в английском языке отсутствует слово «совесть».
Итак, корень американского подхода к истории — это отсутствие совести, его основа — массовое бескультурье, движущая сила — конъюнктурный интерес. Отсутствие исторических знаний у подавляющего большинства населения США даёт правящему слою возможность легко искажать незыблемые исторические факты в своих сиюминутных целях. Конъюнктурная увлечённость достижением этой сиюминутной цели, помноженная на отсутствие совести, снимает все ограничения.
Когда американцы в 1943 году снимали документальный фильм «Битва за Россию», или «The Battle of Russia», они делали это не потому, что так велела совесть, а потому что так требовали задача укрепления веры населения США в правильности союза с СССР в войне с нацистской Германией. Параллельно рассказ о героизме советского народа призван был снизить страхи перед большими потерями в результате решающего столкновения с Третьим рейхом.
Наше посольство поступило правильно: американцев надо тыкать носом в вонючую гниль их сегодняшней позиции по истории Второй мировой войны. Будучи наследниками победителей, просто не можем этого не делать, это наш долг. В то же время, с точки зрения будущего такой подход бесперспективен: совести у американцев никогда не прибавится, а бескультурье будет только нарастать.
Что же остаётся? Остаётся делать расчёт на свою собственную напористую историко-пропагандистскую работу в интернете с целью приобщения думающей части американской и в целом западной публики к истинным историческим знаниям. Чем больший когнитивный диссонанс у них будет возникать в этой связи, тем лучше. Параллельно важно максимально широко распространять информацию об историческом хамстве американцев в России. Чем больше людей будут знать о нём, тем ниже будет уважение ко всему американскому, что важно для закрепления тенденции выхода нашей страны из западоцентричной системы политических и культурных координат», — отметил Михаил Демурин.