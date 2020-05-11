Иерусалим, , 17:52 — REGNUM Приведение нового израильского правительства к присяге состоится 14 мая 2020 года, сообщили 11 мая в пресс-службе парламента страны.

Соответствующее объявление сделал спикер израильского Кнессета Бени Ганц (лидер «Кахоль-Лаван») 11 мая. Инаугурация состоится в 13:00 мск после слушаний в Кнессете.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новое правительство станет 35-м по счёту в Израиле. Это правительство коалиционное: руководителям является Биньямина Нетаньяху (лидер «Ликуд»), но это временно.

Согласно договорённостям Нетаньяху и Ганца, первый будет возглавлять правительство первые полтора года, второй будет его заместителем. Затем они на следующие полтора года поменяются ролями.

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