Москва, , 17:50 — REGNUM Ряд предприятий полностью освободятся от налоговых и страховых взносов, за исключением НДС, начисленных в течение второго квартала 2020 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.

«Простого переноса платежей на будущие фискальные периоды сегодня тоже явно недостаточно. Потому предлагаю такие платежи за второй квартал нынешнего года полностью списать, за исключением НДС», — заявил Путин.

Мера распространится на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и на социально ориентированные НКО.

«В данном случае будет работать принцип не отсрочки, а именно полного списания налогов и страховых взносов за второй квартал этого года — за апрель, май, июнь. За те месяцы, когда бизнес оказался или будет ещё находиться в сложной ситуации», — пояснил Путин.«Воспользоваться такой мерой поддержки смогут более 1,5 млн предприятий», — отметил президент.

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