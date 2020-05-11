Москва, , 17:42 — REGNUM С 1 июня в России запустят новую кредитную программу поддержки занятости, которая будет выгодной и для заёмщиков, и для банков. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.

«Предлагаю с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости. Воспользоваться ею смогут все предприятия в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные НКО», — заявил Путин.

Потенциально эта мера позволит поддержать 7 млн рабочих мест. Объём кредита будет рассчитываться по формуле один МРОТ на одного сотрудника в месяц, исходя из шести месяцев. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года.

«Важно, что кредит будет доступным для предприятия, а банки заинтересованы работать по такой программе. Конечная ставка для получателей кредита будет льготной — 2%. Всё, что выше, субсидирует государство. Сами проценты не надо будет платить ежемесячно — они капитализируются. Кроме того, на 85% кредит будет обеспечен государственной гарантией», — указал он.

«Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны», — добавил он.

В случае сохранения занятости на уровне 80% от штатной численности будет списана половина кредита и процентов по нему. При этом издержки банкам покроет государство.