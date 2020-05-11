Москва, , 17:21 — REGNUM Одиннадцать субъектов Российской Федерации уже могут выйти на первый этап ослабления ограничительных мер, введенных из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом 11 мая сообщила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова в ходе совещания онлайн-совещания правительства по коронавирусу.

«Одиннадцать регионов уже могут выйти на первый этап послабления. Мы вправе произносим эту цифру!», — заявила Голикова.

Она также отметила, что во многих регионах России по-прежнему сохраняются абсолютные значения прироста числа выявленных случаев коронавирусной инфекции, однако, важным показателем является доля лиц, у которых заболевание проходит без клинических симптомов.

По ее словам, удельная доля пневмоний и темпов прироста позволили иметь достаточно низкие показатели смертности в России.

Напомним, ранее президентом России Владимиром Путиным был подписан указ об окончании периода нерабочих дней в стране. В ходе онлайн-совещания правительства по коронавирусу российский лидер также заявил, что решающим фактором в отмене ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, будет мнение врачей и специалистов.

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