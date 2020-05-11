Москва, , 17:04 — REGNUM После 12 мая у глав регионов останется право закрывать предприятия из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.

«При этом у руководителей регионов остаётся право по согласованию с правительством РФ ограничивать или даже временно приостанавливать деятельность предприятий. В том числе и в том случае, если меры санитарной безопасности объективно не могут быть там обеспечены», — заявил Путин.

«Если такое решение принято за сотрудниками предприятий, деятельность которых пока приостановлена, как и прежде сохраняется заработная плата. Это принципиальное требование. Поручаю главам регионов держать этот вопрос на контроле», — подчеркнул он.

Если эти предприятия не входят в перечень пострадавших отраслей, то главы регионы должны предусмотреть для них свои инструменты поддержки — также по согласованию с федеральным правительством.