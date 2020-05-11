Москва, , 16:53 — REGNUM Сотрудники социальных учреждений будут получать федеральную доплату в течение трёх месяцев. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.

«Повышенную нагрузку, риски несут и сотрудники социальных учреждений. В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца — с 15 апреля по 15 июля», — заявил Путин.

Он отметил, что полагающиеся выплаты за уже прошедший апрель люди также обязательно получат.

«Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит 40 тыс. рублей за двухнедельную смену. В случае, если они непосредственно оказывают помощь больным и заражённым коронавирусом — 60 тыс. рублей», — указал он.

«Для социальных и педагогических работников среднего медицинского и административного персонала — 25 тыс. рублей. А если они работают с заболевшими людьми — 35 тыс. рублей. Для младшего персонала — 15 и 20 тыс. рублей соответственно. Для технического персонала — 10 и 15 тыс. рублей», — подчеркнул президент.