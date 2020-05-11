Москва, , 16:59 — REGNUM В России с 12 мая необходимо создать условия для возобновления работы предприятий в сфере энергетики, связи и других базовых отраслях, где нет прямого контакта с потребителями. Об этом 11 мая сообщил президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам страны перед началом совещания правительства по коронавирусу.

«С 12 мая необходимо создать условия для возобновления работы в энергетике, связи, других базовых отраслях, где нет прямого контакта с потребителями. Зарплата на предприятиях, деятельность которых приостановлена, должна сохраняться», — заявил российский лидер.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с главами регионов страны сообщил, что на предприятиях, приостановивших свою деятельность из-за ограничительных мер, введенных с началом эпидемии коронавируса, должна сохраняться зарплата.

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