Москва, , 16:47 — REGNUM С 12 мая на всей территории России сохранятся общие санитарные требования, несмотря на завершение периода нерабочих дней. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.

«С 12 мая на всех этапах, вплоть до полного завершения эпидемии, необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах», — заявил Путин.

Президент поручил правительству, главам субъектов РФ, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением.

«Разумеется, по всей стране пока исключаются любые массовые мероприятия. И, конечно, всем надо строго выполнять санитарные правила. Это касается работы организаций, предприятий, магазинов, сферы услуг, транспорта», — указал он.«Режим повышенной безопасности должен сохраняться и для людей старше 65 лет. А также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями», — добавил президент.