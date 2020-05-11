Москва, , 16:57 — REGNUM Ограничительные меры, введенные из-за угрозы распространения коронавируса, негативно сказались на экономике и доходах граждан России, все меры поддержки будут сохранены, а также вводятся дополнительные меры оказания помощи населению. Об этом 11 мая сообщил президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам страны перед началом совещания правительства по коронавирусу.

Российский лидер также отметил, что перечень наиболее пострадавших предприятий постоянно расширяется и все меры поддержки будут сохранены.

Также президент проинформировал, что принят новый пакет мер по государственной поддержке экономики страны на фоне эпидемии коронавирусной инфекции. Так, будет оказана помощь нуждающимся семьям с детьми, которые смогут разово получить выплату в размере 33 тысяч рублей в июне сразу за полгода, будут увеличены вдвое детские пособия, также с 1 июня граждане смогут получить единоразовое пособие в 10 тыс. рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно.

Для поддержки рынка труда и занятости населения будут предоставлены предприятиям специальные кредитные программы на выплату зарплат сотрудникам, ставка по которым составит 2%.

Предприятия малого и среднего бизнеса, пострадавшие от пандемии коронавируса, смогут списать за II квартал налоги и страховые взносы. Также самозанятым вернут налог за 2019 год.

Ранее президент установил ежемесячную выплату для семей с детьми в размере пять тысяч рублей, которой можно было воспользоваться уже с апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее очередной пакет мер, призванных поддержать бизнес и население в условиях вызванного эпидемией коронавируса кризиса, обсудило на заседании 7 мая правительство РФ.

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