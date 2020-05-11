Москва, , 16:29 — REGNUM В России быстро увеличивается число проводимых тестирований на коронавирус. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.

«Мы на порядок нарастили масштабы тестирований. Начинали с 2,5 тыс. в начале марта. Сейчас каждый день проводится около 170 тыс. тестов. Это один из самых показателей в мире», — заявил Путин.

«Но дело, разумеется, не в цифрах. Главное, что теперь у нас есть возможность выявлять инфекцию на ранних стадиях, в том числе у тех людей, у которых нет симптомов болезни. Это позволяет предотвратить её тяжёлые последствия и тяжёлое развитие, защитить самого человека и оградить тех, кто находится с ним рядом — родственников, коллег по работе. Пресечь распространение инфекции», — подчеркнул он.

Граждан волнует ежедневно публикуемая информация о новых случаях заражения. Но потенциальная опасность сейчас заключается как раз в том, сколько случаев не увидели, пропустили, отметил президент.

«Чем эффективнее мы будем проводить тестирование, выявлять новые случаи заражения, в том числе скрытые, тем быстрее преодолеем эпидемию», — сказал Путин.

По его словам, уже к середине мая количество тестирований удвоится — дойдёт до 300 тыс. в сутки.