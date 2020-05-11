Вашингтон, , 16:24 — REGNUM В американском журнале Foreign Affairs появилась статья под названием «Грядущая пост-COVID анархия. Эта пандемия не сулит ничего хорошего ни американской, ни китайской державе — ни мировому порядку». Основной тезис публикации заключён в её названии.

Автор статьи — Кевин Радд, ранее занимал пост премьер-министра Австралии. Радд пишет: «В январе и феврале этого года в некоторых кругах американского внешнеполитического истеблишмента раздавалось громкое хлопанье пробок от шампанского. То, что некоторые наблюдатели уже давно считали гигантским геополитическим пузырем этой эпохи, наконец-то начало сдуваться.

Руководство Коммунистической партии Китая, как считалось, в конце-концов разваливается на части в результате своей одержимости официальной секретностью, своих первоначальных ошибок в реагировании на новую вспышку коронавируса и разворачивающейся экономической «резни» по всей стране».

Далее автор отмечает, что по мере восстановления Китая и миграции коронавируса на Запад «иррациональное ликование сменилось иррациональным отчаянием», появились обоснованные опасения, что данная пандемия поможет Китаю одержать победу в продолжающемся геополитическом противостоянии с Соединёнными Штатами.

Кевин Радд даёт свой прогноз развития ситуации в мире. Вот его основные тезисы:

Как Китай, так и США получат колоссальный ущерб от пандемии коронавируса и не смогут удержать мировое лидерство.

Данный кризис нанесёт серьёзный удар по лидерству компартии Китая внутри страны, а вторая волна кризиса из-за пандемии коронавируса может полностью обрушить китайскую экономику.

Коронавирусный кризис усилил раскол среди американской политической элиты, что чревато национальной катастрофой для Соединённых Штатов. Он также показал всем, что США не то что, могут претендовать на роль глобального лидера в таких условиях, а даже не способны решить собственные проблемы.

Пандемия коронавируса резко повысила уровень конфронтации между Пекином и Вашингтоном. Пост-COVID мир станет более неуправляемым и хаотичным.