Москва, , 16:22 — REGNUM Указ об окончании периода нерабочих дней в России подписан президентом страны Владимиром Путиным. Об этом он сообщил 11 мая по итогам совещания о ситуации с распространением коронавируса.

Глава государства напомнил, что период нерабочих дней продлился шесть недель. Такие меры позволили затормозить распространение коронавируса в стране.

Напомним, период нерабочих дней был объявлен в России в конце марта.

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