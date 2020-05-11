Тбилиси, , 16:21 — REGNUM

Бывший соратник правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Георгий Маргвелашвили, который стал в свое время первым президентом в условиях правления этой политической силы, сегодня считает, что правящая партия окончательно сформировалась как международный мошенник.

Об этом экс-президент заявил в эфире яро оппозиционной телекомпании «Мтавари архи», открыто проводящей идеи и политику партии экс-президента и лидера «Национального движения» Михаила Саакашвили.

Так Маргвелашвили расценил заявление председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе, который категорически исключил возможность освобождения лиц, именуемых оппозицией политзаключенными, и подчеркнул, что в случае провала конституционных изменений вся ответственность будет возложена на оппозицию.

По мнению экс-президента, очень оскорбительно наблюдать, как правительство предпринимает мошеннические попытки, дабы избежать ответственности.

«Я думаю, что ничего нового и особенного не говорю, потому что международное мошенничество уже стало стилем, на который неоднократно и очень четко указывали наши международные партнеры. Очень важно, чтобы этот имидж не был перенесен на всю страну, на грузин, и чтобы наши международные партнеры не считали мошенниками весь народ», — отметил Георгий Маргвелашвили.

Трое лиц, освобождения которых требует оппозиция, — это бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, бывший министр обороны Ираклий Окруашвили и соучредитель «Мтавари архи» Георгий Руруа. Оппозиция утверждает, что освобождение этих граждан было частью соглашения между правящей партией и оппозицией, заключенного 8 марта в резиденции посла США. Лидеры «Грузинской мечты» категорически это опровергают и просят послов — фасилитаторов переговоров обнародовать все детали соглашения от 8 марта, так как дипломатические правила такой возможности правительству и оппозиции не дают.