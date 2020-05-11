Москва, , 16:18 — REGNUM Экстраординарные меры по борьбе с коронавирусом помогли нарастить резервы в здравоохранении для борьбы с эпидемией коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.

«Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней. В общем сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель. Эта экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии», — заявил Путин.

«За счёт этого мы получили ресурс времени, который использовали, прежде всего, для того, чтобы существенно повысить готовность всей системы здравоохранения на случай обострения эпидемиологической ситуации», — подчеркнул он.

Число специализированных коек, оборудованных для лечения осложнений болезни, возросло с 29 тыс. до 130 тыс. Сформирован запас оборудования и техники.

«В том числе, что сейчас критически важно, создан резерв аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Слава богу, что он не востребован в полном объёме — задействована лишь его незначительная часть», — добавил президент.

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