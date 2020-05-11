Пекин, , 16:06 — REGNUM Китай основательно и аргументированно развеял 24 мифа о происхождении коронавируса и причастности к этому КНР. Статья с опровержением соответствующих заявлений Соединённых Штатов опубликована на сайте министерства иностранных дел Китая, сообщает агентство «Синьхуа».

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В качестве своеобразного эпиграфа к документу китайская сторона выбрала слова 16-го президента США Авраама Линкольна: «Можно обманывать часть народа всё время и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ всё время».

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В статье на 30 листах приводятся доказательства и утверждения о том, что вирус не был создан искусственно учёными Уханьского института вирусологии в лаборатории города Ухань, откуда он якобы «случайно вырвался» и распространился по миру. Также опровергаются и обвинения со стороны Вашингтона в замалчивании Пекином информации о вирусе и о том, что Китай слишком поздно раскрыл данные о передаче коронавируса от человека к человеку. В результате, как заявляли в США, Соединённые Штаты и весь остальной мир не получили достаточных знаний о том, насколько заразен и смертельно опасен этот вирус, и поэтому не смогли достаточно быстро отреагировать и принять необходимые меры для борьбы с ним.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай неоднократно заявлял, что не утаивал сведения о вспышке и распространении нового типа коронавируса, а, напротив, своевременно информировал о ситуации и Всемирную организацию здравоохранения, и Соединённые Штаты.

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