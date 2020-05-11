Киев, , 16:09 — REGNUM Правительство Украины выделит 6 млрд гривен или около $224 млн на выплаты людям, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили 11 мая в пресс-службе офиса президента Украины.

Деньги возьмут из Фонда борьбы с коронавирусом, сказано в сообщении.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что в текущем месяце в Государственном центре занятости зарегистрировались около 140 тыс. новых безработных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Украинского института политики (УИП) отметили, что правительство страны может создать около 500 тыс. низкооплачиваемых рабочих мест, что составляет 1/8 от реального числа безработных в стране.

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