Брюссель, , 15:34 — REGNUM Евросоюз не оставит незамеченной возможную аннексию Израилем территорий Западного берега реки Иордан. Об этом заявил 11 мая представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Он отметил, что не стоит спекулировать на теме санкций, так как решение принимают страны-члены ЕС. По этому поводу идут дискуссии. Евросоюз не раз заявлял о своём видении аннексии и о том, что незамеченной она не пройдёт.

«ЕС отреагирует», — подчеркнул Стано и добавил, что вопрос ближневосточного урегулирования будет обсуждаться 15 мая на заседании министров иностранных дел 27 стран ЕС в удалённом формате.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Израиля предположительно намеревается аннексировать некоторые территории Западного берега реки Иордан в ближайшие месяцы.

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