, 15:29 — REGNUM Российская Федерация предложила Соединенным Штатам продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений сроком на пять лет. Об этом 11 мая заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

«Считаем, что ДСНВ, надежно обеспечивавший предсказуемость в сфере ракетно-ядерных вооружений на протяжении целого десятилетия, заслуживает того, чтобы быть продленным на пятилетний срок», — сказал он ТАСС.

Рябков добавил, что за этот срок можно будет выработать новый механизм в сфере контроля над вооружениями.

Как сообщало ИА REGNUM, Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан между Москвой и Вашингтоном в 2010 году. При этом президент США Дональд Трамп считает его неудачным. Глава Белого дома заявил о необходимости другого соглашения, которое будет включать и Китай.

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