Кемерово, , 15:24 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в своём обращении к жителям региона сегодня, 11 мая, сообщил, что режим повышенной готовности и связанные с ним ограничения продлеваются до 17 мая включительно.«️С 12 мая в большинстве районов Кузбасса возобновится работа объектов розничной торговли, расположенных вне ТРЦ. Снова откроются магазины одежды и обуви, электроники, бытовых товаров и другие объекты розничной торговли непродовольственными товарами, — отметил Цивилёв. — В зданиях торговых объектов необходимо обеспечить социальное дистанцирование не менее 1,5 метра».

Во всех районах, за исключением тех, где отмечен высокий уровень заражения (Белово, Красный Брод, населённые пункты Беловского муниципального округа), разрешаются занятия спортом на стадионах и спортивных площадках.

Кузбассовцам разрешили также гулять в парках и скверах, бульварах, набережных, аллеях и площадях, при этом соблюдая социальную дистанцию не менее 1,5 метра. Пока под запретом места отдыха у водыМасочный режим сохраняется в общественном транспорте, на остановках, аптеках, магазинах и в любых общественных местах, расположенных внутри зданий, в помещениях.