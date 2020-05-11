Киев, , 15:10 — REGNUM Аппарат парламента Украины подтвердил, что в среду, 13 мая, состоится следующее внеочередное заседание Верховной рады.

Согласно обнародованной повестке, депутаты Рады рассмотрят 22 вопроса, передает корреспондент ИА REGNUM.

Главный документ в повестке — т.н. «антиколоймойский» законопроект. Среди других важных вопросов — освобождение заработных плат медиков от налогообложения, проект закона об оборонных закупках, совершенствование процедуры назначения и увольнения членов правительства, об управлении бытовыми и другими отходами и пр.

Напомним, что принятие «антиколомойского» законопроекта является главным условием МВФ к Киеву для выплаты очередного транша кредита.

Ранее депутаты Рады проголосовали за применение к «антиколомойскому» законопроекту специальной процедуры рассмотрения, в результате которой более 16 тыс. правок «превратились» в примерно 250, которые Рада легко сможет рассмотреть в течение одного рабочего дня.

В апреле президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что без средств МВФ экономику Украины ждут серьезнейшие проблемы, вплоть до дефолта.