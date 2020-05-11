Киев, , 15:05 — REGNUM Тбилиси больше нуждается в Киеве, чем наоборот, заявил председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью телеканалу Mtavari Arkhi.

«Если Грузия исчезнет для Украины, на людях на Украине это не скажется. Если же Украина исчезнет для Грузии, это будут пустые прилавки в магазинах, массовый голод, беды», — сказал он.

Саакашвили добавил, что против его назначения якобы выступали в Москве, но президент Украины Владимир Зеленский показал свою «независимость», поставив экс-президента Грузии заниматься реформами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее грузинский эксперт Рамаз Сакварелидзе выразил противоположное мнение, заявив, что в назначении Саакашвили просматривается «российский след».

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