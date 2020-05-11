Джакарта, , 14:50 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что 11 мая в страну из-за рубежа вернутся 763 гражданина Индонезии, в результате чего общее число индонезийских граждан, вернувшихся в страну во время пандемии COVID-19, достигнет 89 595 человек, сообщает Antara.

По словам главы МИД Индонезии, из 763 граждан Индонезии 196 вернутся в страну из Бангладеш и 567 — с трёх круизных лайнеров.

По состоянию на 10 мая 2020 года в Индонезию из Малайзии вернулись 72 996 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо призвал увеличить число испытаний, связанных с COVID-19.

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