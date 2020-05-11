Дамаск, , 14:42 — REGNUM Главная причина нынешнего обострения ситуации в Большом Идлибе — это невыполнение Турцией условий Московского соглашения от 5 марта 2020 года. Так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал наземные бои с исламистами в населённом пункте Танджара сирийской провинции Хама.

Эксперт обратил внимание, что боевики предприняли свою первую атаку наземными силами с начала прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб с 6 марта 2020 года.

Что касается, боёв в районе населённого пункта Танджара, то на некоторое время село даже перешло в руки боевиков, и было отбито Сирийской арабской армией к исходу дня 10 мая. Ряд источников сообщили о тяжёлых потерях сирийских правительственных сил. Только безвозвратные потери составили 30−40 человек.

Владимир Васильев также сказал: «Повторяется история с соглашением в Сочи от 17 сентября 2018 года. Данное соглашение не достигло своих целей, так как Турция просто не выполнила свои обязательства по нему. В конце концов, Сирийская арабская армия при поддержке ВКС России с 6 мая 2019 года развернула наступательную операцию в Большом Идлибе. Второй этап данной операции с 19 декабря 2019 года чуть не привёл к прямому вооружённому конфликту между Турцией и Сирией».

Кстати, как отметил Васильев, Московское соглашение оформлено Дополнительным протоколом от 5 марта 2020 года к Меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб от 17 сентября 2018 года.

«По итогам 10 мая мы имеем нарушение пункта 1 Дополнительного протокола, который предписывает прекратить все боевые действия по существующей линии соприкосновения в Идлибской зоне деэскалации с 00 часов 01 минуты 6 марта 2020 года.

Анкара не выполнила пункт 2 данного протокола, согласно которому должен быть создан коридор безопасности шириной 6 км к северу и 6 км к югу от трассы М4 (Алеппо-Дамаск). Турция также не обеспечила исполнение пункта 3 — проведение с 15 марта совместных российско-турецких патрулирований по трассе М4 от н.п. Трумба (2 км зап. Серакаб) до н.п. Айн-эль-Хавр», — добавил эксперт.

Васильев уточнил, что из соображений безопасности проведённые патрулирования идут по сильно сокращённому маршруту длиной не более 16 километров, а весь маршрут патрулирования имеет протяжённость более 70 километров.

«Именно Анкара должна решить вопрос по боевикам. Невыполнение Турцией своих обязательств по Московскому соглашению в конечном итоге может привести к очередной наступательной операции Сирийской арабской армии в данном регионе, а это гарантированно поставит Анкару и Дамаск на грань войны», — подытожил эксперт.

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