Стокгольм, , 14:18 — REGNUM Карл Бильдт, исполнявший обязанности премьер-министра Швеции с 1991 по 1994 гг., негативно отнесся к работе действующего государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла. Бильдт призвал правительство страны сделать замечание Тегнеллу и сказать, чтобы тот не критиковал стратегии по борьбе с коронавирусной инфекцией в других странах. Об этом 10 мая сообщила шведская газета Fria Tider.

«Правительство, вероятно, должно сказать Тегнеллу, чтобы он прекратил рецензировать и критиковать другие страны», — написал Карл Бильдт в Twitter неделю назад.

В интервью шведской газете SvD Бильдт развил свои рассуждения и сказал, что нельзя «важничать» во время кризиса.

Бильдт заявил, что он боится, что такое поведение шведов воспринимается внешним миром как высокомерное и может нанести удар по престижу страны.