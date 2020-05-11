Москва, , 14:06 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин не примет участия в онлайн-совещании 11 мая под руководством президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 11 мая, глава государства выступит с обращением во второй половине дня. Его речь будет посвящена санитарно-эпидемиологической обстановке по коронавирусу, а также новым мерам по поддержке граждан и экономики в условиях кризиса.

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