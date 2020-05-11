Москва, , 13:54 — REGNUM Российская Федерация использует День Победы не для очередного приступа исторической паники, а для того, чтобы мобилизовать народ на отражение предстоящих новых нападений, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 11 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание бывшего министра иностранных дел Павла Климкина Украины, отказавшего РФ в «моральном праве» праздновать День Победы.

«Российская Федерация, в отличие от Украины, использует День Победы не для очередного приступа исторической паники, а для того, чтобы мобилизовать народ на отражение предстоящих новых нападений. К сожалению, наш исторический опыт очень чётко показал: новое нападение на нашу страну неизбежно. Не потому что мы кровожадны, а потому что никуда не деваются организаторы этих нападений, — сказал Вассерман. — Есть такое стихотворение: «Что ты ёж такой колючий? — Это я на всякий случай. Знаешь, кто мои соседи? Лисы, волки да медведи». Так что уж кому-кому, а не соучастнику нацистского государственного переворота жаловаться на то, что мы готовы к новым победам».

Как подчеркнул Вассерман, «всё, что говорят профессиональные украинцы, то есть люди, надеющиеся извлечь выгоду из отделения Украины от остальной России, это в лучшем случае более-менее добросовестное заблуждение», а чаще всего злонамеренная ложь, сочинённая против России в XIX веке.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Климкин заявил, что Россия якобы использует День Победы «для мобилизации и раскручивания новых войн, таких как на Украине и в Грузии».