Москва, 11 мая 2020, 13:54 — REGNUM Российская Федерация использует День Победы не для очередного приступа исторической паники, а для того, чтобы мобилизовать народ на отражение предстоящих новых нападений, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 11 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание бывшего министра иностранных дел Павла Климкина Украины, отказавшего РФ в «моральном праве» праздновать День Победы.
Как подчеркнул Вассерман, «всё, что говорят профессиональные украинцы, то есть люди, надеющиеся извлечь выгоду из отделения Украины от остальной России, это в лучшем случае более-менее добросовестное заблуждение», а чаще всего злонамеренная ложь, сочинённая против России в XIX веке.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Климкин заявил, что Россия якобы использует День Победы «для мобилизации и раскручивания новых войн, таких как на Украине и в Грузии».