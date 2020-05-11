Париж, , 13:45 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заверил, что в стране способны делать 700 тысяч тестов на коронавирус в неделю, передает BFM TV.

«Мы даже теоретически готовы сделать больше. Мы должны проверить всех людей. Мы готовы сделать это», — заверил министр здравоохранения.

Ранее Оливье Веран объявил, что Франция готова «провести массовое тестирование» не только людей с симптомами коронавируса, но и тех, с кем они могли контактировать.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция приступает к первому этапу постепенного выхода из изоляции, который продлится до 2 июня 2020 года.

Подробнее в материале: Франция снимает режим карантина: что изменится в стране с 11 мая