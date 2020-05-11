Варшава, , 13:24 — REGNUM Бывший руководитель комитета партии Nowoczesna («Современная») в городе Пшемысль Камиль Курош выступил в Twitter с угрозами «физического устранения» председателя правящей в Польше партии «Право и Справедливость» Ярослава Качиньского, брата погибшего в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качиньского, пишет «Польское радио».

В 2015 году Камиль Курош баллотировался от партии Nowoczesna на выборах в Сейм (нижнюю палату парламента) Польши. В последнее время он отошёл от партийной работы, и известен, в первую очередь, своими скандальными сообщениями в Twitter. Ранее он писал об «окончательном решении ПиСовского вопроса», намекая на нацистскою формулировку времён Холокоста, и требовал «газификации сенаторов» от ПиС.

Страховая компания юридической защиты DAS, в которой работает Камиль Курош, поспешила дистанцироваться от его заявлений.

«Мы сообщаем, что DAS не идентифицирует себя с частным контентом, представленным в профиле Камиля Куроша в Twitter. Как компания, мы решительно осуждаем разжигание ненависти и очень обеспокоены текущей ситуацией», — говорится в заявлении компании в Facebook.

Депутат Европарламента Доминик Тарчиньский заявил в интервью порталу tvp.info о намерении подать жалобу в прокуратуру.

«Он хотел, чтобы его знали, и Польша узнает о нем. Польская прокуратура особенно. Я позабочусь об этом», — сказал он.