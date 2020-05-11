Тбилиси, , 13:20 — REGNUM Правительство Грузии пытается сорвать соглашение, заключенное 8 марта при содействии посла США, и свалить вину на оппозицию, заявила журналистам член «Национального движения» Саломе Самадашвили.

Так она прокомментировала заявление спикера парламента Грузии Арчила Талаквадзе, который сообщил, что соглашение от 8 марта к освобождению так называемых политзаключенных правительство Грузии не обязывает, и призвал послов-фасилитаторов процесса переговоров обнародовать все детали этого соглашения.

«Ясно, что правительство пытается сорвать соглашение и потом свалить вину на оппозицию. Но этого права никто правительству не даст. Дураков нет, и все прекрасно знают, что у «Грузинской мечты» достаточно голосов в законодательном органе для принятия любых изменений. С нашей стороны ничего не изменилось. Мы требуем того, чего требовали до сих пор, освобождения политзаключенных. И никакие призывы к мировому сообществу зафиксировать иное мнение, не имеют никакого смысла, потому что свое мнение оппозиция фиксировала перед нашими партнерами неоднократно», — заявила Самадашвили телекомпании «Мтавари архи».

А член «Европейской Грузии» Ирма Надирашвили подчеркнула, что на незаконность задержаний оппозиционных лидеров и необходимость освобождения политзаключенных не раз намекали грузинским властям и западные партнеры.

«Когда Окруашвили присудили срок, представители дипломатического корпуса, посол ЕС, посольство США сделали заявления о том, что это было нарушением соглашения. Соответственно, их позиция ясна. Мы призываем «Грузинскую мечту» выполнить соглашение и освободить политзаключенных до первого слушания конституционных поправок», — заявила Ирма Надирашвили.

Политзаключенными оппозиция считает бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава, бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили и соучредителя телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа.