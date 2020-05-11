Киев, , 13:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен собрать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и продлить запрет на использование российских социальных сетей, написал экс-президент Украины Пётр Порошенко 11 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, российские социальные сети собирают данные на украинских пользователей и передают в ФСБ. Порошенко напомнил, что именно он добился запрета российских СМИ на территории Украины.

«Помните, сколько критики было в мой адрес, когда «Россия 24», «Russia Today», «ОРТ» и другие были запрещены для трансляции на Украине? Тогда мы создали законодательную базу и это сделали», — рассказал он.

Порошенко предложил создать панъевропейский и панамериканский русскоязычный канал, который не позволит русскоязычной аудитории «сидеть на игле» «Russia Today» и «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Украины порекомендовал продлить запрет на использование социальных сетей Mail.ru, «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также других российских сервисов и программных продуктов, запрещённых с 2016 года.

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