Киев, 11 мая 2020, 13:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен собрать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и продлить запрет на использование российских социальных сетей, написал экс-президент Украины Пётр Порошенко 11 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, российские социальные сети собирают данные на украинских пользователей и передают в ФСБ. Порошенко напомнил, что именно он добился запрета российских СМИ на территории Украины.
Порошенко предложил создать панъевропейский и панамериканский русскоязычный канал, который не позволит русскоязычной аудитории «сидеть на игле» «Russia Today» и «Россия 24».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Украины порекомендовал продлить запрет на использование социальных сетей Mail.ru, «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также других российских сервисов и программных продуктов, запрещённых с 2016 года.
Читайте также: На Украине могут продлить запрет на соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте»