Куала-Лумпур, , 13:09 — REGNUM Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад раскрыл причину своей отставки с поста премьер-министра страны, сообщает Antara.

«Я обнаружил, что многие не понимают, почему я ушел в отставку. Я ушел в отставку, потому что моя собственная партия отвергла меня, то есть они приняли решение, которое противоречило моему совету, то есть партия утратила ко мне доверие», — заявил Махатхир Мохамад в своем видеообращении через Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин заявил, что ограничительные меры, которые должны были завершиться 12 мая, будут продлены до 9 июня.

Подробнее в материале: В Малайзии продлили ограничительные меры до июня