Москва, , 13:03 — REGNUM Российский телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что у России нет права отмечать День Победы.

По словам Соловьёва, относиться серьезно к словам бывшего политика «невозможно по определению».

Телеведущий напомнил, что Климкин в Совбезе ООН доказывал всем, «как злые агенты Кремля убили Аркадия Бабченко, который до сих пор жив и здоров». Климкин не знает значения слов, которые употребляет, сказал Соловьев Ura.ru.

Напомним, ранее Климкин заявил, что Россия якобы использует День Победы «для мобилизации и раскручивания новых войн, таких как на Украине и в Грузии», поэтому Москва не имеет права отмечать этот праздник. Также он призвал жителей Украины «не поддаваться на московские провокации с историей».

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