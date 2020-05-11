Москва, , 12:59 — REGNUM В Госдуме назвали циничными и идиотскими высказывания экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о роли России в победе в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.

«Обсуждать циничные и идиотские заявления бывшего украинского министра о Великой Отечественной войне и роли советского народа в освобождении мира от фашизма считаю недостойным занятием. Иначе как бредом сумасшедшего высказывания Климкина об использовании Россией Дня Победы «для мобилизации и раскручивания новых войн», назвать нельзя», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк «Единая Россия»).

Западные спонсоры антироссийской кампании на Украине, в Грузии и ряде других стран, такими информационными провокациями удобряют русофобскую почву для сохранения напряженности в отношениях с Россией, отметил парламентарий.

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия не имеет права отмечать День Победы над нацизмом. Россия использует этот день для того, чтобы «мобилизовать и раскручивать на новые войны, такие как у нас, такие как в Грузии, и вообще строить абсолютную новую модель», заявил политик в эфире украинского телеканала.

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