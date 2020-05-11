Подгорица, , 12:56 — REGNUM На основании действующего законодательства в Черногории вполне возможно организовать честные и корректные выборы. Об этом 10 мая заявил пресс-секретарь правящей Демократической партии социалистов Милош Николич.

По его словам, в стране существуют все условия для проведения регулярных парламентских выборов осенью этого года, а оппозиционные партии, которые это отрицают, на самом деле лишь готовят оправдание для своего ожидаемого поражения.

Николич добавил, что оппозиция придумывает «разные мероприятия», такие, как бойкот парламента, протесты, шествия верующих, и предлагает договор о формировании правительства национального единства.

«Когда все это провалится и когда система проявит свою устойчивость к подобным нападкам, оппозиция предпримет последний маневр — сошлется на то, что выборы прошли в неравноправных и недемократических условиях», — процитировал слова Николича портал Vijesti.me.

Тем временем Николич считает, что более правильно было бы принять на себя ответственность за неудачу и покинуть политику. По его мнению, оппозиционные партии в Черногории не смогут конкурировать с Демократической партией социалистов, так как она предлагает более серьезную программу и все четыре года с момента проведения предыдущих выборов «работает преданно и ответственно над выполнением своих предвыборных обещаний».