Сана, , 12:58 — REGNUM Правительство Йемена объявило южный город Аден «зараженным», объяснив это распространением здесь коронавирусной инфекции. Об этом 11 мая сообщает Reuters.

По данным журналистов, за прошедшие сутки в Адене было выявлено 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что увеличивает общее число зараженных на одну треть.

Ранее представители Южного переходного совета Йемена, базирующегося в Адене, объявили о создании самоуправления, что внесло раскол в отношения с членами правительства.

Напомним, на сегодняшний день число выявленных случаев заражения коронавирусом в Йемене составляет 51. От COVID-19 в стране скончались восемь человек.

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