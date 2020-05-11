Москва, , 12:50 — REGNUM Несмотря на якобы имевшее место быть решение администрации президента США Дональда Трампа о не включении России в список стран для совместного освоения Луны, у американской стороны ещё есть время для возвращения к совместному анализу и решению таких задач. Об этом 11 мая рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, его слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, в Москве отследили сообщения СМИ на эту тему и считают, что таковые отражают линию американской стороны на превосходство в космосе и перенос этих походов на вопрос добычи там же ресурсов для интересов США и их союзников.

При этом он указал, что данный поход понижает шансы урегулирования проблем по освоению космических ресурсов во взаимовыгодном ключе.

«Еще не поздно перейти на рельсы совместного анализа и совместного решения соответствующих задач, тем более, что профильные международные площадки имеются», — подчеркнул Рябков и добавил, что последние работают под эгидой ООН и приспособлены для решения такого рода вопросов.

Также он отметил, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном и такого рода вопросы, однако с американской стороны такой готовности не наблюдается.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что созданная Россией и США рабочая группа по взаимодействию в космосе не отменяет договорённости между двумя сторонами, которые действовали ранее.