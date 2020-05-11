Джакарта, , 12:48 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо призвал увеличить число испытаний, связанных с COVID-19, за счет увеличения количества оборудования и человеческих ресурсов в лаборатории, сообщает Antara.

«Что касается улучшения скорости тестирования, я только что получил сообщения о том, что число тестов в настоящее время достигло 4000−5000 образцов в день. Эта цифра всё ещё далеко от цели, которую я поставил некоторое время назад, то есть десяти тысяч образцов в день», — заявил президент.

«Данные целевой группы в настоящее время насчитывают 104 лаборатории, и я хочу быть уверенным, что эти лаборатории работают оптимально», — добавил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 мая 2020 года власти Индонезии подтвердили 14 265 случаев заражения SARS-CoV-2 на территории страны.

Подробнее в материале: В Индонезии выявлено 14265 случаев заражения SARS-CoV-2