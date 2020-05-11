Киев, 11 мая 2020, 12:35 — REGNUM По состоянию на 8 мая надбавки за борьбу с пандемией коронавируса получили медицинские работники только Полтавской области Украины, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов во время брифинга.
Степанов добавил, что правительство заставит местные власти выплатить медработникам деньги. По его словам, каждый медработник, помогавший людям с COVID-19, получит примерно по 21 тыс. гривен или $783.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины пообещал, что медики получат причитающиеся выплаты до пятницы 8 мая. Позже президент Украины Владимир Зеленский потребовал наказать виновных в задержке выплат.
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