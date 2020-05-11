Киев, , 12:35 — REGNUM По состоянию на 8 мая надбавки за борьбу с пандемией коронавируса получили медицинские работники только Полтавской области Украины, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов во время брифинга.

«Мы получили информацию по состоянию на 8 мая по уплате надбавок за март — они не утешительны. Я буду докладывать премьер-министру и президенту, особенно по отдельным областям. Единственная область, которая действительно выплатила в полном объёме — это именно Полтавская», — рассказал он.

Степанов добавил, что правительство заставит местные власти выплатить медработникам деньги. По его словам, каждый медработник, помогавший людям с COVID-19, получит примерно по 21 тыс. гривен или $783.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины пообещал, что медики получат причитающиеся выплаты до пятницы 8 мая. Позже президент Украины Владимир Зеленский потребовал наказать виновных в задержке выплат.

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