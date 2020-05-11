Идлиб, Сирия, , 12:33 — REGNUM Артиллерийская дуэль между сирийскими правительственными силами и боевиками на плато Аль-Гааб утром 10 мая 2020 года перешла в боевые действия наземными силами. Группировки боевиков перешли в наступление и захватили населённый пункт Танджара и несколько позиций Сирийской арабской армии и её союзников. Танджара относится к провинции Хама.

Об этом пишет телеграм-канал Directorate 4. Канал отмечает, что это первая атака наземными силами после объявления режима прекращения огня с 0 часов 1 минуты 6 марта 2020 года по результатам заключения Московского соглашения между Турцией и Россией 5 марта 2020 года.

На утро 11 мая ряд источников сообщили, что населённый пункт был возвращён под контроль официального Дамаска и боевики откатились на прежние позиции. Сирийская армия и её союзники, по информации новостного ресурса Al-Masdar News, понесли тяжёлые безвозвратные потери — от 30 до 40 человек.

Боевикам удалось незамеченными проникнуть за линию фронта и внезапно напасть с тыла на сирийских военных. Кстати, подобную тактику исламисты использовали неоднократно. Предотвратить такие операции можно только правильной организацией боевого охранения и ведением постоянного наблюдения и разведки. Следует заметить, что сирийские военные и их союзники, к сожалению, не отличаются высокой организованностью в этом плане.

Данная акция боевиков может послужить поводом для начала нового наступления Сирийской арабской армии в регионе Большого Идлиба.