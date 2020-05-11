Варшава, , 12:30 — REGNUM Если бы выборы президента Польши состоялись 10 мая, действующий президент Анджей Дуда набрал бы наибольшее количество голосов, но недостаточное для победы в первом туре. Такой вывод следует из результатов соцопроса, проведённого Институтом рыночных и общественных исследований (IBRiS) по заказу газеты Rzeczpospolita.

Согласно результатам исследования, президент от праволиберальной евроскептической партии «Право и Справедливость» (ПиС) Анджей Дуда, которому все предыдущие соцопросы обещали безоговорочную победу в первом туре, набрал бы только 45% голосов.

Второе место на выборах с результатом 19,2% взял бы тележурналист Шимон Головня. Именно с ним президенту Дуде пришлось бы соревноваться во втором туре.

На третьем месте — кандидат от коалиции Польской народной партии и правого движения Kukiz'15 Владислав Косняк-Камыш с результатом 9%.

Кандидат от леволиберальной проевропейской «Гражданской коалиции», вице-спикер Сейма (нижней палаты парламента) Малгожата Кидава-Блоньска, к которой привлечено всё основное внимание прессы, набрала бы только 4,5%.

2,6% опрошенных отдали бы свой голос за кандидата от объединённых левых Роберта Бедрона.

Остальные кандидаты не смогли бы преодолеть рубеж в один процент. Только 3,1% опрошенных затруднились с ответом. Опрос проводился 8−9 мая, всего было опрошено 1100 человек.

Президентские выборы в Польше были назначены на 10 мая 2020 года. В связи с эпидемией коронавируса правящая партия ПиС провела в Сейме законопроект о дистанционном (посредством почты) голосовании на выборах. Леволиберальная оппозиция, удерживающая большинство в Сенате, использовала все имеющиеся возможности для срыва выборов, и им это удалось.