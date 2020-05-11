Москва, , 12:24 — REGNUM Созданная Россией и США рабочая группа по взаимодействию в космосе не отменяет договорённости между двумя сторонами, которые действовали ранее. Об этом 11 мая рассказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, его слова приводит РИА Новости.

«Несколько удивило появление пару недель назад в издании «Независимое военное обозрение» материала, где российская позиция по диалогу с США по космической тематике была подана не совсем корректно», — заявил замглавы МИД РФ о публикации, автор которой делал вывод, что создание соответствующей российско-американской рабочей группы показывает готовность Москвы соглашаться с подходами США в вопросах освоения космоса и реформирования уже имевшихся договоренностей в этой сфере.

«Как неоднократно пояснялось с российской стороны, сейчас мы проходим фазу согласования повестки дня. Называя вещи своими именами, нас не очень устроило то предложение, которое в этом плане мы получили от США», — подчеркнул Рябков.

Также он уточнил, что Москва считает, что нужно сделать повестку данной группы «более широкой» и что в нее должны быть включены вопросы обмена информацией по регламентирующим космическую деятельность документам, выражения мнений сторон по поводу оценок развития ситуации в космосе, включая возникновения рисков и угроз, и многие другие аспекты, включая недопущение гонки космических вооружений.

Помимо того, дипломат указал, что диалог с американской стороной будет продолжен на всех профильных площадках по этой теме.

«Все эти форматы в полной мере сохраняют свою актуальность. Надеемся, что вольной интерпретации официальной российской позиции по всему этому блоку крайне важных и актуальных проблем больше не будет», — заключил Рябков.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что автоматическая миссия американского аэрокосмического агентства NASA Europa Clipper может отправиться к спутнику Юпитера — Европе — только в 2025 году.