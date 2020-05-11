«Ограничительные мероприятия будут продлены»: что скажет Путин нации?
В своём выступлении к гражданам президент РФ Владимир Путин заявит продлении ограничительных мероприятий, предположил в комментарии корреспонденту ИА REGNUM кандидат медицинских наук, врач высшей категории, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):
«Учитывая эпидемиологическую ситуацию, логично предположить, что ограничительные мероприятия будут продлены до конца мая. Вместе с тем, совершенно ясно, что в России пока не наблюдается неблагоприятного сценария. Поэтому в ближайшее время можно ожидать расширения перечня отраслей, которым разрешается работа в условиях эпидемии.
Назрела необходимость возобновления работы частных медицинских компаний, включая стоматологоческие, и ряда предприятий торговли, например, одеждой и обувью. Риск заражения в частных клиниках и подобных торговых организациях крайне низок, в особенности при соблюдении сотрудниками и посетителями необходимых мер по профилактике распространения инфекции».
Премьер-министр России Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин будут каждый месяц докладывать о рекомендованных шагах по снятию ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Об этом говорится в поручениях президента РФ Владимира Путина по итогам совещания о противодействии эпидемии, состоявшегося 28 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
Вопрос о выделении средств на стимулирующие выплаты социальным работникам, которые участвуют в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, должен быть решён до 25 мая. Такую задачу перед правительством РФ поставил президент страны Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин поручил развернуть в мурманской Белокаменке полевой госпиталь, сообщает пресс-служба Кремля.
«Правительству Российской Федерации совместно с МЧС России обеспечить развертывание в с. Белокаменка Кольского района Мурманской области быстровозводимого полевого госпиталя с необходимым количеством больничных коек для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), предусмотрев финансирование указанных мероприятий за счет средств федерального бюджета», — говорится в сообщении.