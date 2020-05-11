Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, в ходе которого будет обсуждаться ситуация с коронавирусом в стране и возможность продления режима нерабочих дней после 12 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее президент продлил режим самоизоляции и нерабочих дней в России до 11 мая. Регионам поручили решить, исходя из ситуации, как ограничивать режим работы разных организаций и правила передвижения.

Ранее президент России поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики, сообщила пресс-служба Кремля.

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