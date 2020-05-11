Пекин, , 12:08 — REGNUM Китайские власти выражают решительный протест руководству США за усиление давления в отношении китайских СМИ, которые работают на территории этой страны. Об этом заявил 11 мая официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в ходе регулярного брифинга.

От лица МИД Китая дипломат потребовал, чтобы США немедленно исправили допущенную ошибку. В противном случае Пекин предпримет ответные меры, подчеркнул он.

Чжао Лицзянь добавил, что в своих действиях Вашингтон опирается на предрассудки и мышление времен холодной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдепартамент США принял решение сократить со 160 до ста человек число граждан КНР, работающих в государственных китайских СМИ на американской территории. Ответным шагом КНР стал массовый отзыв аккредитации у журналистов ряда американских изданий.

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